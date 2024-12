Gala Gaslini a Palazzo della Borsa: donazione di 350mila euro del principe Domenico Antonio Pallavicino all'istituto pediatrico (VIDEO)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A Palazzo della Borsa, ha avuto luogo la cena di Gala del Principe Domenico Antonio Pallavicino a favore dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova tramite la sua fondazione Gaslininsieme, un evento organizzato da Edizioni Liguri – TN Events & Media.

Momento culminante della serata la donazione di 350 mila euro del Principe Domenico Antonio Pallavicino per la realizzazione delle 5 sale parto fisiologico comprensive delle isole neonatali e dei 4 punti per assistenza neonatale intensiva e specifica, dedicati all’assistenza e alla stabilizzazione dei neonati appena nati, in caso di problematiche e patologie, che saranno all’interno del blocco operatorio del nuovo Padiglione Zero dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Un messaggio di speranza proprio nel momento della rinascita che da sempre caratterizza il Natale e l’arrivo del nuovo anno.

Testimonial d’eccezione Matilde Brandi, madrina e conduttrice della serata e Gigi d’Alessio ospite del Gala che, con le Sue canzoni, ha donato all’evento emozioni uniche. Hanno partecipato alla cena charity oltre 100 persone tra cui il gotha della nobiltà, diverse autorità istituzionali, tra cui, l’assessore regionale Simona Ferro, gli assessori comunali Lorenza Rosso e Sergio Gambino, il deputato Roberto Bagnasco, l’ex senatore Sandro Biasotti, l’onorevole Ilaria Cavo, il presidente di Palazzo Ducale Beppe Costa, il presidente della Porto Antico Mauro Ferrando; i mondi delle professioni, tra cui l’editore del Gruppo editoriale Telenord Massimiliano Monti, il procuratore del Principe Domenico Antonio Pallavicino Claudio Senzioni, Anna Zanuttini, segretario generale di Gaslininsieme ETS, l’infettivologo Matteo Bassetti, il presidente di Europam spa Mario Costantini, l’armatrice Alessandra Grimaldi, l’amministratore unico PH facility S.r.l Anna Giuntini, il direttore del Secolo XIX Michele Brambilla e la storica dell’arte Anna Orlando.

Obiettivo della serata la presentazione del progetto del “Nuovo Gaslini” e la necessità di sostenere i suoi piccoli degenti. “Il progetto del “Nuovo Gaslini” prevede la riorganizzazione dell’intero Istituto al fine di creare un ospedale all’avanguardia, attraverso la costruzione del “Padiglione Zero”, la realizzazione del nuovo Polo Tecnologico e la ristrutturazione dei padiglioni esistenti - ha spiegato Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini-. Il nuovo polo di ricerca, cura e formazione, all'avanguardia a livello globale, rappresenterà un IRCCS pediatrico di riferimento per la salute di tutti i bambini in Italia e nel mondo e sarà in grado di confrontarsi e dialogare con le strutture leader a livello internazionale”.

Insieme con la prolusione del Principe Domenico Antonio Pallavicino, per spiegare l’importanza del nuovo padiglione nascite e le diverse fasi di realizzazione, si sono succeduti gli interventi di Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto G. Gaslini e di Gaslininsieme ETS, di Renato Botti, direttore generale dell’Istituto G. Gaslini e di Carla Sibilla, vicepresidente della Fondazione Gerolamo Gaslini.

“È un piacere festeggiare una scelta che mi sta molto a cuore: la mia donazione destinata a una realtà importante come le nascita del Nuovo Ospedale Gaslini di Genova per la costruzione di una struttura capace di porre in primo piano il bambino con la sua famiglia”, ha dichiarato il Principe Domenico Antonio Pallavicino al momento della donazione. “È in un’epoca difficile, anche da un punto di vista economico, che è maturata la decisione di investire in salute e benessere, finanziando la realizzazione di sale parto e punti per assistenza per i neonati all’interno di un ospedale accogliente, innovativo, capace di contribuire al rilancio di Genova e di venire incontro alle esigenze delle famiglie. Ho voluto quindi guardare al futuro, mettendo un tassello nell’ambito di un progetto destinato alle nuove generazioni, ai genitori di domani e ai loro bambini. Fra i principi che mi sono stati trasmessi, quello di solidarietà si colloca ai primi posti: nascere in una situazione di privilegio, oltre a onori e oneri, pone infatti di fronte a responsabilità morali”, ha concluso il Principe Domenico Antonio Pallavicino.

“Un gesto di straordinaria generosità, come quello del Principe Domenico Antonio Pallavicino, segna un momento fondamentale per il nostro cammino verso il “Nuovo Gaslini”. L’area parto fisiologico che nascerà grazie a questa donazione sarà un luogo all’avanguardia, dove tecnologia e umanità si incontrano al servizio della vita” commenta Carla Sibilla, vicepresidente della Fondazione Gerolamo Gaslini.

“Il progetto del Nuovo Gaslini rappresenta una trasformazione epocale, con l’obiettivo di creare una struttura innovativa e sostenibile, in grado di garantire cure d’eccellenza ai bambini e alle loro famiglie. Ci auguriamo che questo esempio possa ispirare altri a sostenere un progetto che guarda al futuro del nostro grande policlinico pediatrico e dei bambini che curiamo ogni giorno” ha dichiarato Edoardo Garrone, presidente Ospedale Gaslini e Gaslininsieme ets.

Il consistente contributo economico è stato consegnato dal Principe Domenico Antonio Pallavicino a Gaslininsieme, Fondazione di Partecipazione ETS (Ente del Terzo Settore), nata per raccogliere e destinare fondi all’Istituto Giannina Gaslini di Genova con la mission di sostenere la ricerca scientifica, l’assistenza e la cura dei piccoli pazienti, contribuire al miglioramento strutturale e tecnologico dell’Ospedale.

Al termine della serata è stato fatto omaggio a tutti gli ospiti del nuovo volume edito da Sagep “I Pallavicino di Genova. Una stirpe obertenga patrizia genovese nella storia d’Europa e del Mediterraneo”, opera di ricerca storica e ricco excursus su oltre 800 anni di incarichi pubblici, diplomatici e militari oltre che sulle attività di mecenatismo sociale e culturale, come dimostra anche la generosità e l’attenzione costante del Principe Domenico Antonio Pallavicino in questi settori.