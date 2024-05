Friuli Venezia Giulia: Regione, connettere Cluster Mare con altri sistemi

Il Cluster del Mare Fvg, operando in stretta sinergia con l’Amministrazione regionale, sta fornendo risposte e servizi importanti per il territorio valorizzando al massimo il capitale umano e continuando a utilizzare al meglio le tante risorse europee a disposizione, a partire dai fondi Fesr e Pnrr, per far crescere un settore assolutamente strategico per il Friuli Venezia Giulia.

Questa, in sintesi, la riflessione che l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca Alessia Rosolen ha sviluppato nel corso dell’evento “Insieme per navigare più lontano”, organizzato dal Cluster del Mare Fvg nell’ambito del settimo “Next Maritime Technology Day”.

Per l’esponente della Giunta l’obiettivo del Cluster deve essere quello di svilupparsi ed evolversi, immaginando nuove soluzioni sulla sostenibilità, puntando su energie e materiali innovativi e ampliando le proprie prospettive. In questa fase in cui è indispensabile correre velocemente per cogliere tutte le opportunità a disposizione, è fondamentale connettere le tante attività legate al mare con gli altri sistemi presenti in Friuli Venezia Giulia.

È il momento, secondo l’assessore, di uscire dall’idea di mare, come spazio logistico utilizzato esclusivamente per i traffici e la navigazione, per arrivare a una visione complessiva in grado di muoversi insieme alle attività produttive, agli enti di formazione, ai centri di ricerca e al mondo universitario.