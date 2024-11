Frane in Liguria, l'allarme dei geologi: "Episodi censiti aumentati del 40% negli ultimi 20 anni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Liguria si conferma territorio estremamente fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico, così come tutto il territorio italiano. Secondo il report più aggiornato, gli episodi di frane censite in Liguria sono 13.500, con un incremento negli ultimi 20 anni ancora più preoccupante: "Nella nostra regione si è registrato un aumento di episodi del 40%" - spiega il presidente dell'ordine regionale dei geologi Paolo Airaldi.

Cause scatenanti e cause predisponenti - Alla base di questi fenomeni franosi ci sono due cause: "Gli eventi meteoclimatici come piogge intense e concentrare sono le cause scatenanti - prosegue Airaldi - quelle predisponenti invece sono legate ad esempio alla presenza di terrazzamenti abbandonati o altre opere realizzate dall'uomo che vengono abbandonate, senza fare dunque manutenzione"

Il quadro nazionale - A livello nazionale la situazione del suolo italiano non è incoraggiante. Come spiega il presidente del Consiglio nazionale geologi Arcangelo Francesco Violo "in Italia si sono verificate oltre 620mila delle 800mila frane censite in Europa. Il 94% dei comuni del Paese hanno almeno una area a rischio frana o alluvione. Una situazione aggravata da un lato dalle condizioni meteoclimatiche, dall'altra da una disordinata urbanizzazione fatta negli ultimi decenni"