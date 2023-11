Frana salita Ca’ dei Trenta: è il giardino di una villa privata l’unico accesso pedonale alla strada crollata

La signora Elena Porcile ieri sera alle 21.30 ha ricevuto una telefonata che le annunciava il crollo della strada: "Non abbiamo sentito nulla. Era passato da poco un ragazzo con la macchina ma per fortuna non si è fatto male nessuno. Più volte avevamo segnalato il problema. Ora abbiamo aperto per far passare gli abitanti delle famiglie che abitano in quelle case e poi ci sono gli addetti del CEIS che è una comunità terapeutica di recupero". Sopralluogo da questa mattina della Polizia locale e Protezione Civile per organizzare un point per le esigenze degli abitanti isolati, un servizio di navetta per i ragazxi che vanno a scuola e predisporre al più presto un percorso alternativo per collegare le abitazioni alla strada proncipale.