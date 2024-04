Frana Ceranesi, Sanna (PD): “La Giunta finanzi la messa in sicurezza dell’intero versante. Ad oggi isolate 11 famiglie e 25 abitanti”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“La Giunta si impegna a stanziare il 95 per cento dei fondi che il Comune ha anticipato per la messa in sicurezza dello smottamento nel Comune di Ceranesi. La somma di 290 mila euro è stata subito messa a bilancio dal Comune che sta già provvedendo con i lavori, ora, bene che la Regione provveda a finanziare la somma urgenza, si tratta di un primo passo, ma è importante reperire in tempi brevi le ulteriori risorse necessarie per la completa sistemazione del versante franoso”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulla frana di Ceranesi nel tratto della località San Pietro.

“Il movimento franoso ha portato al cedimento in due punti della via San Pietro lasciando isolate 11 famiglie e 25 abitanti, che potranno riavere il collegamento stradale solo con un intervento di ricostruzione della strada. In questi giorni sotto il peso delle piogge abbondanti i versanti liguri stanno cedendo uno alla volta e a pagarne le conseguenze sono i cittadini. La situazione a Ceranesi, come su altri territori è particolarmente complessa viste le difficoltà di collegamento e in alcuni casi di mancanza di viabilità alternativa. L’interlocuzione che si è attivata fra l’amministrazione comunale di Ceranesi e la Regione è stata sicuramente importante. Come importante è il reperimento delle somme per i primi interventi, ma monitorerò l’evolversi della vicenda che necessità di una soluzione rapida e tempestiva”, conclude Sanna.