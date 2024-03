Frana a Bargagli, Giampedrone: "I detriti hanno invaso una strada comunale e la statale 45, ci vorranno diversi giorni per ripristinare la viabilità"

L'assessore alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha effettuato un sopralluogo sul tratto della statale 45 interessata dallo smottamento di questa mattina poco prima delle 7.

"Situazione complessa - le sue parole - un versante è interamente crollato su una comunale, che poi ha coinvolto anche la statale 45. Il terreno è impregnato d'acqua e purtroppo le previsioni dei prossimi giorni non saranno positive. I rocciatori stanno lavorando per capire quanto materiale sia ancora appeso, per capire innanzitutto quanto ci vorrà per ridare una viabilità, anche se ristretta, alla strada comunale. La statale 45 purtroppo è una conseguenza collaterale, potremmo pensare di riaprirla solo dopo aver fatto scivolare tutto il materiale a valle e dopo aver garantito le condizioni di sicurezza della strada sovrastante".

L'obiettivo primario ora è garantire i servizi di prima necessità: "E' importante focalizzarsi sulle emergenza di carattere sanitario, ma per una chiusura che può durare diversi giorni bisogna tenere conto anche delle esigenze di altro tipo. L'assessore Angelo Gratarola sta predisponendo un piano dal punto di vista sanitario, che non è assolutamente secondario rispetto ai tempi di riapertura di questa arteria. Grazie a tutti per la collaborazione, dai volontari della protezione civile ai guardia parco. Ci vorrà un po' di pazienza: capiamo il disagio, ma facciamo di tutto affinché, in sicurezza, si possa arrivare a riaprire un pezzo di strada comunale e conseguentemente la statale".