Fotovoltaico, Qcells stabilisce un nuovo record di efficienza per il tandem perovskite/silicio

Qcells ha raggiunto un nuovo traguardo nel settore delle energie rinnovabili, stabilendo un record di efficienza del 28,6% per una cella solare tandem perovskite/silicio. Questo risultato, ottenuto il 20 dicembre 2024, segna un passo fondamentale verso la produzione commerciale su larga scala di tecnologie fotovoltaiche più efficienti e sostenibili. Nonostante l’esistenza di record più alti in ambito sperimentale, come quello di 3SUN con il 29,8%, il nuovo traguardo di Qcells si distingue per la dimensione e la praticità del design, pronto per l'industrializzazione.

Efficienza record - La cella solare di Qcells, che ha raggiunto l’efficienza del 28,6%, è basata sulla tecnologia tandem perovskite-silicio, una delle più promettenti per il futuro del fotovoltaico. Ciò che rende unico il risultato del produttore tedesco è l'adozione di una cella solare M10, un formato commerciale che misura 182 mm x 182 mm, con una superficie di oltre 330 cm2. Questo lo rende pronto per essere scalato e prodotto in serie, a differenza di altri record che sono stati ottenuti con celle di dimensioni più ridotte, come nel caso di 3SUN con celle di appena 9 cm2.

Innovazione continua - L’azienda tedesca ha lavorato dal 2016 per perfezionare una tecnologia solare tandem perovskite-silicio commercialmente valida. La cella inferiore di questa tecnologia utilizza la propria tecnologia proprietaria Q.ANTUM, un’innovazione che migliora l’efficienza delle celle di silicio. La combinazione di perovskite e silicio, che agisce come strato inferiore, è considerata una delle soluzioni più promettenti per ottenere celle solari più efficienti e meno costose.

Produzione su larga scala – La cella solare record di Qcells è stata prodotta nella linea pilota di ricerca e sviluppo dell'azienda in Germania, utilizzando un wafer di silicio industriale standard. Questo approccio permette di applicare metodi di produzione già consolidati nell'industria fotovoltaica, rendendo il prodotto adatto alla produzione di massa. L’utilizzo di tecniche commerciali standard garantisce che il nuovo prodotto possa essere rapidamente introdotto sul mercato senza richiedere cambiamenti radicali nei processi di produzione.

Prospettive future – Qcells non ha intenzione di fermarsi al traguardo raggiunto. "Siamo impegnati a far progredire la prossima generazione di efficienza energetica solare", ha dichiarato Danielle Merfeld, Global CTO di Qcells. "Ogni kilowatt conta nel percorso verso un futuro più sostenibile". L'azienda tedesca ha in programma di continuare a investire in ricerca e sviluppo per migliorare ulteriormente le prestazioni delle celle solari, accelerando il passaggio dalla fase di laboratorio alla produzione commerciale di massa.

Certificazione – L’efficienza record di 28,6% è stata verificata dal CalLab presso il Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE), un ente di ricerca di prestigio internazionale, che ha confermato l’affidabilità e la validità del risultato ottenuto da Qcells. Questo conferma l'importanza di tale innovazione, che non solo dimostra la capacità tecnologica dell’azienda, ma apre anche a nuove opportunità nel mercato globale dell’energia solare.

