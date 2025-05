Forum Ecosostenibilità, Enzo Scalia: "Evento nato dalla voglia di fare dentro l'economia circolare"

Il direttore generale di ReLife Enzo Scalia esprime ai microfoni di Telenord tutta la sua soddisfazione per la presenza "significativa" del suo gruppo al Forum di Rapallo sull'ecosostenibilità: "Sono ancora più contento perché l'idea di questo forum credo sia nata dalla voglia di fare, di intraprendere e di ragionare anche sul sul costrutto che c'è dietro ai temi dell'economia circolare. ReLife è nata a Genova, è nata in Liguria, quindi era impossibile non aderire in maniera assolutamente spontanea e immediata vive alla sua ragione ontologica dell'esistenza sull'economia circolare".

Respiro internazionale - "Siamo un player assolutamente nazionale - prosegue Scalia - non confinato alla sola Regione Liguria, operiamo stabilmente con 27 impianti e cinque linee di business, quindi una realtà veramente poliforme, una realtà unica nel suo genere e opera su base nazionale. Il prossimo salto guardando al futuro secondo me dovrà essere l'uscita dai confini nazionali. In questo momento è una tendenza, è un'idea, un progetto e secondo me è assolutamente nel solco di quella crescita sostenibile che ReLife deve andare a fare".

