Formazione, dalla Regione in arrivo 12,7 milioni per due nuovi bandi. L'assessore Scajola: "Opportunità uniche per lavoratori e non"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si è svolto oggi alla Camera di Commercio di Genova il quarto seminario illustrativo sul territorio, dopo quelli a Imperia, Savona e La Spezia, sui recenti bandi di formazione aperti da Regione Liguria. L’incontro, fortemente voluto dall’assessore competente Marco Scajola, è stato portato avanti grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio del capoluogo ligure e ha avuto l’obiettivo di incentivare associazioni di categoria, centri di formazione, liberi professionisti e in generale cittadini liguri a scoprire e a sfruttare le opportunità proposte che superano, complessivamente, i 12,5 milioni di euro.

"Al termine di questo ciclo di incontri non posso che ritenermi soddisfatto – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. È un metodo che portiamo avanti poiché consideriamo fondamentale il contatto costante con il territorio e devo dire che la risposta è stata ottima in tutte le province. Con la Camera di Commercio di Genova, così come con quella Riviere di Liguria, si è creata una sinergia positiva per andare incontro a chi opera quotidianamente sul nostro territorio. Abbiamo voluto accendere ancor di più i riflettori sulle grandi possibilità formative che Regione Liguria sta proponendo attraverso il fondo sociale europeo. Offriamo un supporto concreto ad aziende, realtà in crisi, ma anche a liberi professionisti, a datori di lavoro e soprattutto a chi un impiego non lo ha. Lo facciamo in maniera strategica ascoltando, anche grazie a queste giornate, le necessità occupazionali e andando a premiare chi saprà abbinare ai progetti formativi delle certezze assunzionali".

"La Liguria è prima a livello nazionale per incidenza del valore aggiunto e degli occupati dell’economia del mare sul totale dell’economia regionale, e prima per numero di imprese blu, dove le attività maggiormente rappresentate si riferiscono ai servizi di alloggio e ristorazione, servizi sportivi e ricreativi, alla nautica e cantieristica e alla logistica - dice il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio -. In questo quadro, le risorse Fse contribuiscono al rafforzamento professionale e occupazionale di soggetti inattivi, puntando a quelle figure professionali dell’atlante nazionale del lavoro riferite al turismo, ai trasporti e logistica, alla meccanica e ai servizi culturali".

In particolare i due bandi illustrati sono: il “Piano dell’economia del mare e del turismo”, finanziato con 5 milioni di euro, consistente in nuovi corsi formativi, da 150 a 800 ore, e concomitanti azioni di accompagnamento al mondo del lavoro in settori strategici per l’economia del territorio, dal comparto turistico a quello portuale passando per i trasporti e i servizi culturali, per circa 500 persone disoccupate o inattive residenti in Liguria; un secondo bando da 7.7 milioni di euro per la formazione continua dei lavoratori privati, dei liberi professionisti e per le aziende in difficoltà che hanno bisogno di piani di riconversione.

Le domande per il primo bando dovranno essere presentate a Regione Liguria entro il 6 ottobre 2023. Il secondo è invece aperto da lunedì, 11 settembre 2023, in modalità sportello fino a esaurimento delle risorse.