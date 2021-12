Food Ambassador, le eccellenze enogastronomiche della Liguria per un turismo esperienziale

di Marco Innocenti

Piana: "Importante coinvolgere le imprese del territorio". Moreno: "Sono la vera forza del made in Liguria"

Continua la campagna di promozione dell'enogastronomia ligure dell'Agenzia InLiguria con Food Ambassador, la serie di eventi dedicati a tre grandi eccellenze del territorio ligure come olio, vino e basilico, tutti rigorosamente certificati DOP.

Ma celebrare questi grandi ambasciatori della Liguria nel mondo significa anche rinforzare sempre più il legame indissolubile fra produttori e mondo Ho.Re.Ca., con ristoratori e hotel a rappresentare i primi presentatori di queste eccellenze liguri ai turisti. Per questo, nella sala dell'AC Hotel di Corso Europa si è svolta una serata di networking organizzata dall'Agenzia InLiguria, per promuovere un turismo sempre più esperienziale che sappia soddisfare in ogni occasione un turismo esigente e di qualità.

"Il marketing territoriale - commenta Roberto Moreno, commissario straordinario di InLiguria - strettamente collegato al patrimonio enogastronomico, è uno degli elementi di forza per la nostra regione, come confermano tutti i dati in nostro possesso. Con il progetto Food Ambassador puntiamo a sfruttare al massimo queste potenzialità. E lo facciamo sia puntando alla presenza ad eventi internazionali, sia coinvolgendo sempre più le nostre imprese, che rappresentano la vera forza del made in Liguria".

"In questo scorcio di fine novembre - ha detto Alessandro Piana, vicepresidente di Regione Liguria - puntiamo su due iniziative importanti, una all'estero e una qui da noi. In entrambi i casi la regione Liguria intende promuovere le sue produzioni coinvolgendo prima di tutto le nostre imprese. Food Ambassador è un progetto vincente e importante su cui stiamo investendo molto, proprio perché porta in primo piano il territorio con i suoi valori".