FocusCultura, Elisabetta Pozzi si racconta venerdì alle 12 su Telenord

"Un lungo lavoro per raccontare Eleonora Duse. Lei ci teneva molto a parlare della sua persona in un certo modo. Di lei abbiamo solo delle biografie scritte da amiche e da personaggi di quel periodo. Ho lavorato per un anno e mezzo con le allieve e gli allievi del Master della Scuola di Recitazione per questa produzione del Teatro Nazionale di Genova. Nel 1909 Eleonora Duse si è ritirata dalle scene ma è rimasta sempre interessata a quello che accadeva al fronte. Non voleva mai essere intervistata...", spiega Elisabetta Pozzi autrice e interprete di "Chi ha ucciso Adriana Lecouvreur?". Il racconto di come è nato lo spettacolo e come è stato possibile portarlo in scena, lo potrete seguire venerdì 3 gennaio 2025 nella puntata di FocusCultura in onda alle 12 su Telenord.

