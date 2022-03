First Lego League, la competizione "robotica" a tema logistica e trasporti

di Giorgia Fabiocchi

La gara si è tenuta presso il Centro civico Buranello, nel quartiere genovese di Sampierdarena

Quando la robotica e i mattoncini si incontrano nasce la competizione a squadre di robotica e scienza First Lego League, a tema trasporto e logistica delle merci. Una sfida in cui in Italia sono iscritte 126 squadre, scolastiche ed extrascolastiche, composte da ragazze e ragazzi dai 9 ai 16 anni. Il Centro civico Buranello, sede della competizione, è stato rilanciato dal Municipio Centro ovest con progetti e iniziative di aggregazione.