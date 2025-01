Fincantieri rafforza la presenza in Arabia Saudita con nuovi accordi strategici

Fincantieri ha siglato una serie di Memorandum of Understanding (MoU) in Arabia Saudita, consolidando il proprio impegno nel paese dopo la creazione di Fincantieri Arabia for Naval Services nel 2024. Gli accordi si inseriscono nella strategia di espansione dell’azienda e mirano a rafforzare la collaborazione con partner sauditi in settori chiave come la difesa, l’innovazione tecnologica e la cybersecurity, come riporta Ferpress.

Strategia – Espansione in Medio Oriente

Gli accordi firmati confermano l’interesse strategico di Fincantieri per l’Arabia Saudita, un mercato in crescita nel settore navale. L’azienda si posiziona come partner chiave per lo sviluppo di tecnologie avanzate, in linea con il piano Vision 2030, che punta a diversificare l’economia saudita e rafforzare il settore industriale.

Cybersecurity – Collaborazione con KAUST

Uno degli accordi più rilevanti è quello con la King Abdullah University for Science and Technology (KAUST), istituto di ricerca d’eccellenza con sede a Thuwal. L’intesa prevede lo sviluppo di soluzioni avanzate di cybersecurity per il settore navale, con l’obiettivo di proteggere le comunicazioni, prevenire attacchi informatici e garantire la sicurezza dei sistemi di automazione a bordo.

Dichiarazioni – Focus su innovazione e difesa

“L’Arabia Saudita sta affermando il proprio ruolo di hub globale per la tecnologia marittima – ha dichiarato l’AD di Fincantieri, Pierroberto Folgiero – e siamo orgogliosi di collaborare con aziende saudite per mettere a loro disposizione le nostre competenze. Insieme, promuoveremo innovazione e sostenibilità per raggiungere gli obiettivi del programma Vision 2030.”

