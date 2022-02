Fincantieri pronta a varare un nuovo pattugliatore polivalente d'altura

di Edoardo Cozza

Commissionato dalla Marina Militare Italiana si chiamerà "Giovanni dalle bande nere": la cerimonia a porte chiuse si svolgere a Riva Trigoso

Sarà varato sabato mattina il nuovo pattugliatore polivalente d'altura "Giovanni dalle bande nere" commissionato dalla Marina Militare Italiana alla Fincantieri. La cerimonia, riservata solo al personale tecnico e militare a causa delle restrizioni per la pandemia, si svolgerà nel cantiere di Riva Trigoso. Dopo il taglio del nastro, che vedrà come madrina Chiara Brizio dipendente dello stabilimento, la nuova nave sarà trasferita a bordo di una gigantesca chiatta al cantiere Muggiano di La Spezia per gli ultimi allestimenti e le prove in mare.

Alla Fincantieri di Riva Trigoso si procederà alla costruzione di altre due Fregate Multifunzione in sostituzione delle unità "Emilio Bianchi" e " Spartaco Schergat" acquistate dalla Marina Militare Egiziana.