Festival Orientamenti al via: tre giorni dedicati alla formazione per realizzare i propri sogni

Inaugurato stamani ai Magazzini del Cotone di genova Orientamenti 2023 che quest'anno è dedicato ai giovani dreamers. "Ci aspettiamo una grandissima affluenza a questa nuova edizione - ha detto il governatore Giovanni Toti -, decine di migliaia di ragazzi e centinaia di enti, scuole e aziende coinvolte, spieghiamo ai giovani come costruire i propri sogni nella vita. Il titolo della rassegna è 'sogno', sogno vuol dire anche fatica, scelta e impegno per realizzarlo". Alla rassegna "arriveranno tantissimi protagonisti della nostra società, dalle nostre imprese allo sport, fino all'arte e alla cultura. Credo che sia davvero uno dei saloni più importanti in Italia, forse il più importante in assoluto. La Liguria vuole essere una guida per un tema fondamentale nella nostra società: quello di far incontrare domanda e offerta di lavoro e formare le tante professioni che mancano al Paese". Il governatore ha voluto offrire un consiglio ai ragazzi che stanno affollando i Magazzini del Corone: "Non scoraggiatevi, ma provateci e provateci ancora, non preoccupatevi se si cade, se si scivola, se c'è una battuta d'arresto. La perseveranza, l'impegno e il senso del dovere sono quello che riempie la vita di diritti e risultati". Oggi, al salone, dopo un videomessaggio del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, sono previsti gli interventi di Urbano Cairo, Mauro Crippa, Enrico Mentana. Alle 15,30 il ministro Zangrillo dialoga con i ragazzi.