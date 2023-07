Festival della Scienza, rischio austerity. Interpellanza Pd, le conferme del presidente Pallavicini: "Difficoltà economiche molto marcate"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un Festival della Scienza che rischia di “essere fortemente ridimensionato”. Accade tutto in una manciata di ore: questa mattina arriva, con un comunicato stampa, la notizia che il prestigioso festival si svolgerà anche quest’anno a Genova, dal 26 ottobre al 5 novembre. Così la macchina sembra mettersi in moto, ma l’accensione sembra improvvisamente problematica. S’inizia con i rumors, poi arriva un’interrogazione di Alberto Pandolfo, consigliere comunale a Genova. L’esponente del Partito Democratico nella sua interrogazione chiede alla giunta Bucci tre cose: se è confermata la manifestazione dal 26 ottobre al 5 novembre; quel è il bilancio di previsione della manifestazione; quali sono i supporti economici sui quali si può contare.

In attesa delle risposte della giunta comunale genovese arrivano le puntuali conferme di Marco Pallavicini, da otto anni presidente del Festival della Scienza di Genova. Interpellato Pallavicini risponde: “Confermo che ci sono delle difficoltà economiche molto marcate. Non voglio pensare che ci sia il rischio di cancellare la manifestazione, le difficoltà in questi anni non sono state inusuali, ma si è sempre cercato di superarle. Oggi il rischio che la manifestazione venga fortemente ridimensionata esiste, ma è giusto aspettare con fiducia una data importante per noi che è quella del 18 luglio, quando si riunirà il consiglio dell’Associazione e si affronterà la situazione. Sono presidente da 8 anni di questa magnifica iniziativa, non amo certo le polemiche, ma credo sia giusto essere sinceri sullo stato attuale, ripeto attuale, delle cose. E credo personalmente che un forte ridimensionamento del Festival della Scienza sarebbe un’esperienza negativa non solo per la nostra Associazione, ma anche per la città di Genova”.