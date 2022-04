Festa Sampdoria nel Derby, Audero: "La parata più importante della mia vita"

di Marco Innocenti

Dopo il rigore, il portiere blucerchiato è andato a consolare Mimmo Criscito: "In quei casi è io o te ma capisco cosa può aver provato"

"La parata più importante della mia vita". Così Emil Audero, portiere blucerchiato diventato uomo-derby dopo il rigore parato al 95', ai microfoni di Dazn. "Nemmeno nei miei sogni - prosegue Audero - Mi sono venute perfino le lacrime alla fine. Di solito mi trattengo ma stasera è un sogno: ci giocavamo tutto. era una partita cruciale per noi in positivo e forse anche per loro ma in negativo. E' tutto bellissimo, sono punti che ci fanno respirare. Ora mancano tre partite ma intanto mettiamo via questa".

Dopo il rigore parato, Audero è anche andato a consolare Mimmo Criscito: "Capisco cosa possa aver provato in una situazione come quella - spiega Audero - ma in quei casi è o io o te".