Festa della Bandiera, il sindaco Bucci: "Nel mondo si parla sempre di più di Genova"

"Ho visto parecchie bandiere in giro, c'è molta affluenza a Genova per questa giornata. Nell'anno del Medioevo, fare la festa della Bandiera ha doppio valore." - così il sindaco di Genova Marco Bucci prima della cerimonia per i festeggiamenti della Fesat della Bandiera, che si è tenuta a Palazzo Ducale.

"Conferiamo diversi riconoscimenti ad alcune persone ma anche a realtà importanti come la Filarmonica Sestrese, (a cui verrà consegnata la Medaglia Città di Genova), e poi nominiamo i 12 ambasciatori di Genova nel mondo, i quali dovranno lavorare per far conoscere la nostra città. Di Genova se ne sente parlare sempre di piu'. Stanno arrivando investimenti nel real estate, ossia negli immobili, e nelle aziende. Le cose vanno avanti nel senso giusto. Tutte queste manifestazioni di marketing territoriale porteranno risultati" - conclude il primo cittadino

Alla cerimonia anche il presidente della Liguria Giovanni Toti, che aggiunge: "Viviamo in tre tempi, presente, passato e futuro. Il passato è rappresentato dalla bandiera e dalla gloria che porta con se'. Nel presente stiamo costruendo la grandezza di Genova, e il futuro si crea anche ricordando che cosa ha rappresentato quel simbolo per molte generazioni genovesi. E' una festa pertanto necessaria"





Ospite della cerimonia l'allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo, che si è concesso a foto e autografi con tifosi e istituzioni. Non c'era invece l'allenatore del Genoa Alberto Gilardino, che non si è potuto assentare dagli allenamenti della squadra. Il tecnico ha mandato un video messaggio che è stato proiettato in sala