Ferrovie: Riaprono lunedì tre linee importanti terminate le fasi di attività nel nodo di Genova

Lunedì 9 settembre riaprono al traffico le linee Genova - Acqui Terme, Genova – Busalla e Genova - Arquata Scrivia - Novi Ligure dove Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha terminato, nel rispetto dei tempi previsti, le importanti fasi di lavori inerenti il Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova e il potenziamento infrastrutturale della linea Genova-Acqui Terme e.

Importanti passi avanti, nel periodo dell’interruzione, nel cantiere del Progetto Unico Nodo di Genova/Terzo Valico realizzato dal General Contractor guidato da Webuild per conto del committente Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS, e con il coordinamento del Commissario di Governo Calogero Mauceri. Stanno infatti proseguendo le attività di realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Voltri e Sampierdarena e tra Genova Brignole – Principe dove è stato completato il varo del ponte ferroviario su via Ferri, realizzate parte delle barriere antirumore, e posati i cunicoli funzionali alla posa dei cavi tecnologici. Sul Ponte Polcevera sono stati eseguiti interventi sulla linea elettrica e tecnologici propedeutici per il collegamento con la nuova galleria Polcevera, il prolungamento della Bretella di Pra’ dove sono stati realizzati i due nuovi marciapiedi per il punto antincendio e di esodo del Quadruplicamento Voltri-Sampierdarena, sul viadotto Doria.

A Campasso è stata rimossa la porzione di travata metallica sul torrente Polcevera interferente con la circolazione ferroviaria sulla linea Sussidiaria, demolita e riattivata la linea elettrica con la realizzazione di nuovi pali di altezza di 33 metri circa. La rimozione della travata metallica ha comportato la realizzazione di un piazzale mediante la copertura dei binari della linea sussidiaria necessario alla movimentazione dell’impalcato metallico e all’installazione delle pile provvisorie per il sostegno delle rimanenti parti dell’impalcato stesso. È stata poi ripristinata la linea di alimentazione nella stazione di Rivarolo.

Infine, alla stazione di Genova Brignole sono stati realizzati i basamenti e posati i pali dei tralicci della nuova linea elettrica che alimenterà i due nuovi binari provenienti dalle due nuove gallerie San Tomaso e Colombo e realizzato l’attrezzaggio dei sostegni della nuova linea elettrica.

Si è conclusa anche una nuova fase degli interventi, del valore complessivo di 84 milioni di euro, che consentiranno di migliorare la regolarità del servizio ferroviario sulla linea Genova-Acqui Terme. In particolare, sono stati realizzati il rinnovo e il risanamento di 12 km di binario tra Campo Ligure e Ovada, la struttura al grezzo del nuovo sottopasso nella stazione di Prasco Cremolino, il consolidamento strutturale dei rivestimenti delle gallerie Colla e Pre di Mè e del viadotto Roveresso. Sono inoltre stati avviati i lavori di rinnovo e miglioramento dell’attrezzaggio della galleria Turchino per l’esodo in situazioni di emergenza. I cantieri del sottopasso di Prasco, del viadotto Roveresso e della galleria Turchino proseguiranno nei prossimi mesi senza interferenze con l’esercizio ferroviario.

E’ in fase di conclusione, di concerto con gli Enti competenti, l’iter autorizzativo del progetto della nuova galleria artificiale di Mele. Il cantiere per cui tutto è pronto per l’avvio non appena sarà concluso l’iter, sarà realizzato principalmente senza interferire con la circolazione ferroviaria che sarà interessata nella sola fase finale di allacciamento della nuova galleria al tracciato esistente. La conclusione dei lavori è prevista in linea con i tempi del PNRR.