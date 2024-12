Ferrovie: lavori linea Pisa-La Spezia, modifiche circolazione dal 7 gennaio al 27 giugno

A partire dal 7 gennaio e fino al 27 giugno 2025, la circolazione ferroviaria sulla linea Pisa-La Spezia subirà modifiche significative a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione programmati da RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Gli interventi, necessari per migliorare la qualità e l'efficienza della rete, comporteranno disagi per i passeggeri, con cancellazioni, limitazioni dei treni e variazioni negli orari.

Impatto sui Treni Regionali e Intercity - I treni regionali subiranno cancellazioni e limitazioni, con un incremento medio dei tempi di percorrenza di circa 10 minuti. Inoltre, sono previste modifiche degli orari, con alcune partenze anticipate. Per i treni Intercity, i tempi di viaggio aumenteranno di circa 10-20 minuti, con anticipi in partenza e/o posticipi in arrivo. In particolare, i treni Intercity Notte registreranno un aumento del tempo di viaggio che potrà arrivare fino a due ore e mezza, con modifiche agli orari di partenza e arrivo. Inoltre, alcuni treni Intercity saranno limitati a La Spezia, tra cui gli IC 505 Ventimiglia-Roma, 657 Milano-Livorno (dal lunedì al venerdì) e 670 Livorno-Milano (dal lunedì al venerdì).

Modifiche ai Collegamenti Freccia Rossa - Anche i treni a lunga percorrenza, come quelli delle Frecce, subiranno modifiche agli orari di partenza e arrivo, in particolare per i collegamenti Roma-Genova via Firenze e Roma-Genova via Civitavecchia/Grosseto/Livorno.

Aggiornamenti sui Canali di Acquisto - I canali di acquisto di Trenitalia sono già stati aggiornati per riflettere le modifiche alla circolazione. I passeggeri sono invitati a consultare regolarmente le informazioni ufficiali per verificare gli orari aggiornati e pianificare i propri viaggi in modo più efficiente. Questi lavori, pur comportando alcuni disagi, sono fondamentali per garantire il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie, aumentando la capacità e la sicurezza della linea nel lungo periodo.