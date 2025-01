FERCAM completa l’acquisizione di LIC, ampliando la presenza in Germania

FERCAM, società di trasporti e logistica con sede a Bolzano, ha concluso alla fine del 2024 l’acquisizione completa di LIC – Spedition und Containerlogistik, azienda tedesca con sede a Stuhr, vicino a Brema. Dal 1° gennaio 2025, LIC opera sotto il nome LIC by FERCAM e ha ulteriormente esteso la sua presenza in Germania inaugurando una nuova filiale a Troisdorf, come riporta Ferpress.

Processo di acquisizione – L’operazione è il risultato di una strategia di acquisizione graduale iniziata nel 2022, quando FERCAM ha acquisito una partecipazione iniziale del 51% in LIC. Nel 2023, la quota è stata aumentata al 75%, fino a raggiungere il controllo totale nel 2024.

Attività di LIC – Fondata nel 1993 da Klaus Warnecke, LIC è specializzata nel trasporto e nella logistica di Project Cargo, gestendo grandi macchinari e gru destinati principalmente all’industria delle costruzioni. Opera a livello globale, servendo mercati come Stati Uniti, Canada, Australia, Sud America, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Sud-est asiatico.

Dichiarazioni – Peter Stadtmann, Amministratore Delegato di LIC by FERCAM, ha dichiarato: “L’acquisizione conferma la volontà di proseguire con la nostra strategia di crescita sul mercato tedesco, rafforzando la nostra competenza in ambito project cargo e trasporti speciali”.

Gestione autonoma e sinergie – Nonostante LIC by FERCAM operi in modo autonomo rispetto al Gruppo FERCAM, l’acquisizione garantisce un accesso diretto alla rete globale dell’operatore logistico altoatesino, creando sinergie preziose, in particolare con le consociate FERCAM in India. LIC by FERCAM offre soluzioni logistiche su misura, dalla pianificazione e organizzazione del trasporto speciale, all’imballaggio e al disbrigo delle formalità doganali.

