Fdi inaugura la sede alla Spezia. Donzelli: "Piciocchi nome giusto per Genova". Rosso: "Riformeremo Alisa"

Fratelli d’Italia ha inaugurato alla Spezia la nuova sede del partito, che coincide con la ristrutturazione dei locali storici di via Mazzolani, un tempo appartenenti al Movimento Sociale Italiano. L’apertura, avvenuta alla presenza di esponenti di spicco a livello locale e nazionale, è stata occasione per rilanciare il ruolo del partito sul territorio e sostenere la candidatura di Pietro Piciocchi in vista delle prossime elezioni amministrative di Genova.

Inaugurazione – All’evento hanno partecipato militanti, simpatizzanti e dirigenti del partito guidato da Giorgia Meloni. Tra questi, il responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli, il coordinatore regionale Matteo Rosso e la vicesindaca della Spezia Maria Grazia Frijia, deputata di Fratelli d’Italia, che ha fatto gli onori di casa. La sede rinnovata rappresenta un luogo simbolico per la destra spezzina, che oggi si confronta con una nuova dimensione: quella del primo partito italiano.

Dichiarazioni – “È un piacere essere presente all’inaugurazione di questa sede che ha un valore storico per il nostro partito”, ha dichiarato Donzelli. “Fratelli d’Italia però non è soltanto la storia della destra, è molto di più: si è allargata anche a persone con altre tradizioni, altre culture e lo dimostra quotidianamente raccogliendo la maggioranza degli elettori e governando bene i territori”. Un passaggio è stato dedicato anche al sostegno al candidato sindaco: “Piciocchi è un ottimo candidato, nei fatti ha già dimostrato di saper governare Genova. La coalizione è stabile e si è ancora migliorata. Gli altri raccontano belle prospettive, ma propongono coalizioni litigiose che hanno già bloccato questo territorio in passato”.

Sanità – Matteo Rosso ha ribadito la fiducia in Piciocchi definendolo “uomo di grandi competenze e capacità, lavoratore instancabile e grande conoscitore della macchina comunale”. Il coordinatore regionale ha poi annunciato novità imminenti su Alisa, l’agenzia sanitaria regionale al centro del dibattito politico: “Ho parlato oggi con l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò. Martedì, in consiglio regionale, sarà presentato un progetto di riforma che trasformerà Alisa in agenzia. Lo avevamo già proposto in campagna elettorale: sarà snellita e risponderà meglio alle esigenze della sanità regionale”.

