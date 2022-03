Falteri (Fai Liguria): "Autotrasporto in difficoltà, per fortuna il carburante costerà meno"

di Edoardo Cozza

Il presidente del ramo ligure dell'associazione: "Il decreto ci dà respiro, c'è voluto tempo per risolvere i problemi". E spiega anche le attività solidali

Il mondo dell'autotrasporto paga un periodo decisamente complesso, ma arriva un po' di ossigeno. Lo spiega Davide Falteri, presidente di Fai Liguria: "I problemi generali di fondo erano dovuti a una situazione già critica per il mondo dei trasporti, con molti punti che andavano chiariti: certezza dei pagamenti, incentivi come marebonus e ferrobonus senza ricadute sull'autotrasporto, recupero di parte dei pedaggi autostradali. E poi il colpo di grazia è arrivato con l'aumento del costo del carburante. Ora, con il decreto entrato oggi in vigore, per 30 giorni si prevede un abbassamento di circa 25 centesimi al litro e questo sicuramente ci dà respiro insieme agli altri accordi che abbiamo raggiunto".

C'è spazio, comunque, per iniziative solidali e sociali: "L'autotrasporto non si è mai fermato: durante il lockdown abbiamo mostrato la nostra resilienza e ora continuiamo a fare squadra e dimostrarci vicini alla collettività. Ora la collaborazione tra Fai Liguria e la Croce Bianca di Cornigliano ci permette di fare i tamponi agli autotrasportatori che arrivano da fuori Ue e poi stiamo attivando anche la raccolta di beni di prima necessità per dare una mano all'Ucraina"