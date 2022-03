Expo Dubai, Toti visita il padiglione dell'Ucraina: "Un messaggio da tutti i liguri"

di Marco Innocenti

"Abbiamo doverosamente inserito una visita al padiglione dell'Ucraina. In origine non era previsto ma la guerra ci ha portato a rivedere il programma iniziale". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a Dubai per la giornata dedicata alla nostra regione presso il Padiglione Italia ad Expo. "Il nostro è stato un gesto di vicinanza verso il popolo ucraino - ha aggiunto Toti - Ho appeso a nome di tutti i liguri un messaggio sul pannello al quale tutti i visitatori attaccano i loro biglietti di vicinanza e di solidarietà. Ora c'è anche quello della Liguria e ho portato al direttore del padiglione tutta la nostra vicinanza".