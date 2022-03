Expo Dubai, Signorini: "Genova può avere partner efficace in Dp World"

di Marco Innocenti

Domani l'incontro con l'obiettivo di creare una collaborazione "per sviluppare con efficacia i nostri collegamenti"

"Dp World, che incontreremo domani, è molto forte nell'integrazione con gli inland terminal, sono il terzo operatore mondiale. Un punto su cui vogliamo lavorare è esattamente questo. Genova ha questo grande interesse per connettere il porto con l'inland terminal e potrebbe avere in un interlocutore come Dp World un partner di grande efficacia per sviluppare i nostri collegamenti". Lo ha dichiarato Paolo Emilio Signorini presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai in occasione del Regional Day della Liguria.

"Genova è il principale porto italiano dal punto di vista delle merci, noi serviamo l'economia del nord, e siamo il sesto porto gateway europeo. Questi numeri bastano per capire che posizionarsi a Genova è importante" per il Medio Oriente, ha detto Signorini. "Abbiamo oltre 1.100 concessionari, 10 miliardi di contributo al Pil e contribuiamo per 3,7 miliardi all'Iva generata da tutti i porti italiani".