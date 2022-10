Ex Sampdoria, Pagliuca: "Partita contro la Cremonese fondamentale per lasciare il fondo della classifica"

Oggi l'ex portiere blucerchiato Gianluca Pagliuca ha presentato libro "Volare libero" scritto con Federico Calabrese. L'eroe dello scudetto è stato accolto dai suoi ex compagni Marco Lanna, Luca Pellegrini e Attilio Lombardo. Ovviamente è anche stata l'occasione per parlare di Sampdoria:

"La Samp in fondo alla classifica non mi piace, la mia speranza è che si riescano ad alzare. Ho visto ieri la partita: ci sono stati dei buoni segnali e la partita di lunedì penso sia veramente importante e fondamentale per la Samp per riuscire a lasciare il fondo della classifica".

L'ex portiere poi aggiunge: "Se la Sampdoria fosse uscita dalla Coppa Italia la situazione sarebbe stata ancora più problematica, il fatto di aver vinto ti da carica per la partita di Cremona. A un certo punto perdevi 2-1 in casa con l'Ascoli e non era una bella situazione, l'hanno raddrizzata, poi vinta ai rigori e il fatto di aver passato il turno gli da un po' più di morale per la partita di lunedì che dire fondamentale è poco"