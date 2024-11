Ex Sampdoria: Giampaolo torna in serie A, è il nuovo allenatore del Lecce

Marco Giampaolo, alla Sampdoria dal 2016 al 2019 e poi tra la fine del campionato 2021/'22 e l'inizio del torneo successivo, torna ad allenare in serie A. Il tecnico abruzzese è stato ingaggiato dal Lecce (foto di benvenuto dal sito ufficiale della società salentina), dopo l'esonero di Luca Gotti, con un contratto fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di salvezza.



Giampaolo porta a Lecce tre uomini di fiducia: il vice Francesco Conti, il collaboratore tecnico Fabio Micarelli e il preparatore atletico Samuele Melotto.



Debutto blucerchiato - Il tecnico abruzzese ha lasciato ottimi ricordi alla Sampdoria. Il 4 luglio 2016, Marco Giampaolo arriva in blucerchiato dopo un'ottima stagione all'Empoli, dove aveva fatto meglio di Sarri, mentre a Genova trova una squadra reduce da un'arrischiata salvezza nell'annata con l'alternarsi in panchina tra Zenga e Montella. Alla sua prima stagione, Giampaolo guida i blucerchiati al decimo posto in campionato, con un risultato particolarmente significativo: la vittoria sia all'andata che al ritorno nel derby, una doppietta che mancava dal campionato 1959-60. Dopo la prima delle due vittorie, si sfoga: "Mi avevano detto che avrebbero venduto solo Moisander, invece hanno ceduto mezza squadra". Oltre ai derby, spiccano le vittorie contro grandi squadre come Inter e Milan, con 9 punti ottenuti su 12 disponibili. In Coppa Italia, la Sampdoria viene eliminata agli ottavi dalla Roma con un pesante 4-0.



Stagione 2017-2018: conferme e grandi risultati - Nel campionato 2017-2018, la Sampdoria di Giampaolo inizia con una marcia perfetta in casa, vincendo le prime sei partite. Tra i successi più rilevanti, quello contro il Genoa, che consente al tecnico di entrare nella storia, diventando uno dei due allenatori, insieme a Walter Novellino, ad aver vinto tre derby consecutivi. La stagione è anche caratterizzata dalle vittorie contro squadre di prestigio come Milan (2-0), Juventus (3-2), Roma (0-1), e nelle doppie sfide con Atalanta (3-1 in casa e 2-1 a Bergamo) e Fiorentina (2-1 a Firenze e 3-1 a Genova). La Sampdoria conferma il decimo posto in classifica, ma con un punteggio migliorato di sei punti rispetto all’anno precedente (54). In Coppa Italia, la squadra viene eliminata dalla Fiorentina agli ottavi con un 3-2.



Annata 2018-2019: la Sampdoria sfiora l’Europa - Nel campionato 2018-2019, la Sampdoria si piazza al nono posto con 53 punti. Tra i migliori risultati stagionali, si ricordano le vittorie contro Napoli (3-0), Atalanta (0-1), Milan (1-0) e Juventus (2-0). Tuttavia, in Coppa Italia, la squadra viene eliminata dal Milan agli ottavi di finale, con un 2-0 ai supplementari. Il 15 giugno 2019, dopo tre stagioni sulla panchina blucerchiata, Giampaolo lascia la Sampdoria, con la risoluzione consensuale del contratto, sostituito da Eusebio Di Francesco. Lo attende il Milan.



Il ritorno nel 2022 e la salvezza in extremis - Dopo un periodo lontano da Genova, Giampaolo torna alla Sampdoria il 19 gennaio 2022, subentrando a Roberto D’Aversa, con la squadra in grave difficoltà e sedicesima in classifica e un CdA emergenziale guidato da Marco Lanna. Nonostante le difficoltà, il tecnico riesce a centrare la salvezza, ottenendo 16 punti in 16 partite e portando la squadra al 15º posto al termine della stagione. Vince un altro derby, quello del 30 aprile 2022, passato alla storia per la parata di Audero sul rigore di Criscito al 96'.





Una stagione difficile: esonero nel 2022-2023 - Riconfermato come da contratto per la stagione 2022-2023, Giampaolo non riesce a risollevare le sorti della Sampdoria, che segna un record negativo: non segna alcun gol nelle prime tre partite, un evento mai accaduto nella storia del club. Dopo una pesante sconfitta interna contro il Monza (0-3) il 2 ottobre 2022, la squadra subisce 6 sconfitte nelle prime 8 partite, raccogliendo solo 2 punti. Questi risultati deludenti portano all’esonero di Giampaolo, che viene sostituito da Dejan Stankovic. Tuttavia, il cambio di allenatore non impedirà alla Sampdoria di retrocedere in Serie B al termine della stagione.