Ex Samp, Flachi sul campo della Praese: "Ho perso anni di calcio, voglio recuperarli e dedicarmi ai giovani"

di Redazione

Primo allenamento per Francesco Flachi sul campo della Praese. L'ex attaccante di Sampdoria e Fiorentina è stato presentato ufficialmente dalla società genovese che milita nel campionato di Promozione.

"Ho perso tanti anni per cavolate mie - ha detto - per questo voglio godermi le emozioni che il calcio è in grado di regalare. Mi metto a disposizione dello spogliatio, spero di portare esperienza e qualche sorriso. E poi mi metterò a disposizione dei giovani ai quali proverò a trasmettere l'amore per questo sport. La Samp? Sento che ci sono prorblemi a livello societario, speriamo si rilvano al più presto. Lanna il presidente ideale, non potevano sceglierne un migliore".