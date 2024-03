Ex Ilva, Urso: "Prestito ponte, ne ho parlato col commissario europeo Breton"

"Ieri a Bruxelles ho parlato con il commissario Breton per quanto riguarda le procedure che dobbiamo realizzare con la Commissione europea per far autorizzare il prestito ponte per l'ex Ilva, utilizzando le risorse indirizzate con il decreto legge che nei prossimi giorni sarà convertito dal parlamento". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della cabina di regia sull'internazionalizzazione al ministero.

"Per l'autorizzazione europea al prestito ponte - ha proseguito Urso - dobbiamo necessariamente definire (lo devono fare i nuovi commissari) un piano industriale che dimostri che il prestito possa essere restituito in un tempo congruo. Ed è quello su cui i commissari stanno lavorando in questi giorni, su nostra indicazione".