Ex Ilva: Toti, Benveduti e Bucci vedono il ministro Urso, "Mantenere vocazione industriale dell'Italia"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'assessore regionale all'Industria Andrea Benveduti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno incontrato il ministro delle Imprese Adolfo Urso per "ribadire al Governo l'assoluta urgenza di interventi duraturi e credibili per la stabilità e il futuro di Acciaierie d'Italia".

"Il ministro ha compreso la preoccupazione delle istituzioni e degli stessi sindacati e ha assicurato che sono in corso trattative e che sono al vaglio anche possibili soluzioni - riferisce la Regione Liguria in una nota - nell'assoluta consapevolezza da parte del Governo della necessità di non pregiudicare la produzione dell'acciaio nel nostro Paese. Il ministro Urso ha anche assicurato che terrà sindacati e istituzioni costantemente informati sull'evolversi della situazione".

“Nell’ambito della filiera dell’acciaio, l’ex Ilva - aggiunge Benveduti - costituisce ancora oggi un tassello indispensabile e strategico per una nazione industrializzata, oltreché un punto di possibile sviluppo. Abbiamo apprezzato le parole del ministro Urso, che ringraziamo per la sempre attenta disponibilità e la concreta capacità di analisi con cui ha ribadito la necessità di mantenere questa vocazione industriale, che caratterizza in maniera forte il tessuto economico del Paese. Continua però ad essere fonte di preoccupazione la scarsa trasparenza, oramai di lunga data, dell’azionista di maggioranza nel condividere ed esplicitare progetti industriali e di investimento. Ci auguriamo che il difficile lavoro di tessitura che da mesi impegna il governo possa presto concretizzarsi in soluzioni positive per la Liguria e l’Italia intera, salvaguardando e rilanciando impianti e occupazione”.