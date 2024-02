Ex Ilva: Procura Milano apre fascicolo, con stato di insolvenza ipotesi inchiesta per bancarotta

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento senza ipotesi di reato né indagati, sul caso dell'ex Ilva. Da quanto si è saputo, se venisse dichiarato lo stato di insolvenza di Acciaierie d'Italia dal Tribunale fallimentare, che deve decidere sul punto, il fascicolo esplorativo potrebbe diventare un'inchiesta con l'ipotesi di reato di bancarotta.

Il fascicolo conoscitivo, a modello 45, è stato aperto dal procuratore aggiunto di Milano Laura Pedio e gli accertamenti sono affidati anche al pm Pasquale Addesso. L'aggiunto Pedio stamani ha anche preso parte ad una delle due udienze davanti alla presidente della Sezione fallimentare del Tribunale, Laura De Simone, che deve decidere sulle richieste di Invitalia, socio pubblico, e del Commissario straordinario Giancarlo Quaranta, che chiedono la dichiarazione dello stato di insolvenza per far partire di fatto l'amministrazione straordinaria, e di Arcelor Mittal, socio di maggioranza, con l'ad uscente di Adi Lucia Morselli, che chiede, invece, un concordato "in bianco" per tutto il gruppo.

L'aggiunto Pedio, in sostanza, da quanto si è appreso, ha chiesto in udienza che per tutto il gruppo e, dunque, anche per le controllate AdI Energia srl, AdI Servizi Marittimi srl e AdI Tubiforma srl vengano disposte, così come chiesto dai legali dell'ad uscente, misure protettive a tutela del patrimonio dall'aggressione dei creditori. Una protezione che, per la Procura, potrebbe essere messa in atto anche con un'amministrazione straordinaria disposta per tutto il gruppo. Se nei prossimi giorni, come possibile, il Tribunale fallimentare dichiarerà l'insolvenza di Acciaierie d'Italia, a quel punto scatterà, come previsto in questi casi, un'inchiesta con l'ipotesi di reato di bancarotta con accertamenti sulla gestione negli ultimi anni dell'ex Ilva.