Ex Ilva, l'assemblea dei lavoratori: "Il governo dia risposte o lo stabilimento si ferma"

Questa mattina i lavoratori di Acciaierie d'Italia, Ex Ilva, assieme alle sigle sindacali, hanno organizzato un'assemblea per discutere delle note problematiche legate all'azienda. Aumenta la cassa integrazione straordinaria tra i lavoratori soprattutto nel settore manutenzioni, e poi il blocco dei buoni welfare da 200 euro previsti dal contratto nazionale metalmeccanici, una situazione impiantistica degradata dalla continua assenza di manutenzione e relativi rischi per la sicurezza negli impianti. Una situazione che ormai necessita di immediate risposte.

Armando Palombo (Fiom): "Abbiamo proclamato 8 ore di sciopero da fare entro il 23 novembre, data in cui si raduneranno gli azionisti e sarà uno snodo fondamentale. Siamo entrati in una fase delicata, gli azionisti dovrebbero votare quello che hanno deciso ieri nella riunione del cda. Noi vogliamo mandare un segnale".



"Gli impianti sono al limite di fermarsi, abbiamo ricevuto rassicurazioni da Palazzo Chigi, ma chi lavora qua dentro non ci crede. Le macchine sono davvero molto vicine a fermarsi, stiamo andando avanti grazie a tutti quelli che lavorano qui dentro. Continuiamo a lavorare anche in situazioni pericolose. Noi siamo tutti i giorni dentro a questo stabilimento, abbiamo gli stipendi abbassati e il costo della vita si è alzato. Non esiste che un lavoratore non possa prendersi delle ferie, nonostante abbia un monte ore elevatissimo, per paura della cassa integrazione. Abbiamo voluto fare l'assemblea dentro per dare un segnale forte, i problemi ci sono eccome, forse non al livello di Taranto, ma quello che c'è qui va risolto".



Fiom Genova: "Con il giorno 23 novembre probabilmente saremo alla fase finale, o perlomeno il giorno in cui i nodi verranno al pettine. Abbiamo portato giù a Roma la nostra determinazione, dopo quello sciopero sembrava che qualcosa si fosse mosso, ma non è stato così. Noi oggi sappiamo che c'è un memorandum, sappiamo che il governo sta trattando con mittal per rilanciare la propria presenza nel gruppo. Il governo può fare quello che vuole, noi non ci fidiamo di nessuno di quelli che stanno trattando. Quello che chiediamo è che chiunque sia il padrone deve cominciare a mettere soldi negli impianti. Per le lavorazioni date, l'impianto non è competitivo. Incidenti, carroponte rotto, attività bloccate: il rischio è che l'impianto si spenga. O le cose cambiano o qua si ferma tutto. Noi qui vogliamo l'industria, vogliamo la siderurgica, vogliamo lavorare, ma non siamo disposti a farlo in un impianto che cade a pezzi. Vogliamo garantire la continuità di reddito ai lavoratori, difendendo tutti coloro che lo meritano".



Ceraudo (M5S, Rsu e Usb): "Situazione drammatica che si sta vivendo tutti i giorni. La soluzione è solo l'entrata in governance dello stato come azionista di maggioranza. Lo sciopero va bene, è una forma di lotta, ma non basta. Oggi chiedo che ci sia unita d'intenti di fronte a chi vuole schiacciarci e che vuole toglierci la dignità del lavoro".