Ex Ilva Genova, i sindacati: "Svolta entro un anno o pronti a rivedere accordo di programma"

I sindacati dei metalmeccanici genovesi si dicono pronti anche a ridiscutere l'accordo di programma del 2005 su ex Ilva pur di salvaguardare livelli occupazionali e reddito dei lavoratori dello stabilimenti di Cornigliano. Una posizione emersa nel corso del vertice che si è tenuto in Regione Liguria, con il presidente Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. "Come Fiom abbiamo detto una cosa chiara - spiega il segretario della Fiom Stefano Bonazzi -: o entro un anno cambia la situazione oppure, prima che cada a pezzi lo stabilimento, piuttosto ridiscutiamo la situazione delle aree garantendo occupazione e continuità di reddito per i mille lavoratori di Cornigliano. Va da sé che la discussione a Roma sulle prospettive del gruppo deve andare avanti e auspichiamo che rilanci la siderurgia a Genova che per noi resta centrale. La prospettiva principe è quella di un rilancio assoluto dello stabilimento di Genova dopodiché non lasceremo i nostri lavoratori soli di fronte a scenari che possono essere anche estremamente drammatici".

Se non succede nulla, ha concluso Bonazzi "se non ci sono prospettive, si può arrivare anche a quello, a una ridefinizione dell'accordo di programma".

“Per la Cisl e la Fim è vergognoso e folle tenere la siderurgia, uno dei settori più strategici di un paese che vuole fare industria in queste condizioni, senza pezzi per fare le manutenzioni ordinarie, totalmente assenti le manutenzioni straordinarie nonostante le fermate estive degli impianti e nessun investimento è stato fatto, dove giorno dopo giorno si mette a rischio la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori”, spiegano il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri e il segretario generale della FIM Cisl Liguria Christian Venzano dopo l’incontro in Regione.

“Abbiamo spiegato che c’è la necessità di chiedere con forza risposte concrete dal Governo sul futuro della siderurgia, parlando di piano industriale e reale gestione dell’azienda. Rivedere tra un anno l’accordo di programma ? Bisognerà vedere le risposte del Governo, perché tra un anno può essere tardi, ma una cosa è certa , noi vogliamo garanzie occupazionali e di reddito dei lavoratori attualmente occupati in Acciaierie d’Italia e in ILVA in AS”, concludono Maestripieri e Venzano