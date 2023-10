Ex Ilva, Bucci dopo l'incontro con il ministro Urso: "Cantieri navali interessati alle aree"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Abbiamo già almeno cinque aziende interessate alle aree ex Ilva di Genova per fare attività di tipo industriale e logistico, le richieste stanno venendo fuori come funghi, addirittura c'è la possibilità di altri cantieri navali, o cantieri navali per il diporto e così via. Ci sono tante manifestazioni d'interesse". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine di un convegno a Genova al termine di un incontro con il ministro delle Imprese Adolfo Urso sulla vertenza ex Ilva. Dal Governo, afferma Bucci "ancora non abbiamo garanzie. Abbiamo fornito al ministro il quadro di tutto quello che sta succedendo a Genova e abbiamo spiegato il perché per noi la situazione di Cornigliano è estremamente importante. Gli abbiamo ripetuto che prima di tutto serve un piano industriale: con il nuovo piano bisognerà capire quanti lavoratori ci saranno e quali aree sono necessarie, le altre aree ovviamente devono essere a disposizione di altre aziende che possono creare altri posti di lavoro per una ricaduta economica e occupazionale importante per la città".

Serve il consenso dei sindacati? "Ci vuole il consenso di tutti - ribadisce Bucci -, quando parlo di 'allineamento' vuole dire che dobbiamo essere allineati a fare le cose, serve allineamento più che il consenso, tutti quanti vogliamo andare nella stessa direzione con lo stesso obiettivo finale, questo è importante per fare cose importanti. Come Cristoforo Colombo, se vuoi attraversare l'oceano, devi avere il coraggio di non vedere più la riva".