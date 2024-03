Ex Ilva, assemblea di lavoratori e sindacati: "Subito investimenti sugli stabilimenti"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Oggi al ministro Urso ribadiremo quali sono le necessità dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano". Lo ha detto il segretario della Fiom Cgil Genova Stefano Bonazzi durante l'assemblea convocata stamani davanti ai cancelli dell'ex Ilva dove oggi si recherà il ministro del Made in Italy Urso.





"Lo stabilimento - ha detto - ha bisogno di investimenti importanti, di una ripartenza importante in tempi brevi. In questi anni i lavoratori hanno difeso la fabbrica, il salario e il posto di lavoro. Ora bisogna ripartire con forza e riportare il rumore del lavoro anche in questo stabilimento".





"E' necessario far ripartire gli stabilimenti - ha aggiunto Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia della Fiom Cgil -. Serve la liquidità, attendiamo che i commissari ci dicano quando potranno essere previsti gli interventi per la messa in funzione degli impianti e degli stabilimenti".





“Oggi a Genova continua il confronto con il Ministro Urso sulla siderurgia italiana e sulle crisi del settore al tavolo del MIMIT da anni. Iniziato a Taranto, proseguito a Piombino ieri con la JSW, oggi a Genova e domani a Novi Ligure si sta mettendo a fuoco quali sono le necessità dei siti produttivi dell’acciaio. Cogliamo positivamente la volontà del ministro Urso di esserci in prima persona e di coinvolgere appieno le Organizzazioni Sindacali. Ciò che continuiamo a chiedere è che la squadra di commissari sia messa in condizioni di operare appieno per recuperare i deficit dal punto di vista impiantistico e di sicurezza, della gestione degli ammortizzatori sociali e degli investimenti di cui c’è bisogno per rilanciare definitivamente gli impianti”, aggiungono il segretario nazionale FIM Cisl Valerio D’Alo’ e il segretario generale FIM Cisl Liguria Christian Venzano