Europee, Rixi: "Lega alle elezioni con squadra forte e libera, Diga, Gronda e Terzo Valico le priorità"

Lo stato maggiore ligure e genovese della Lega si è ritrovato in un locale di corso Italia a Genova per fare il punto sulle prospettive del partito, anche in vista delle elezioni europee. Il leader regionale del Carroccio e viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è fiducioso: "Siamo uomini e donne liberi, andiamo avanti guardando al futuro per realizzare le opere per la Liguria come la Diga, la Gronda e il Terzo Valico". Rixi ha poi presentato i due candidati leghisti alle europee, Francesco Bruzzone e Lorenza Rosso, e ha detto che per le elezioni la Lega può contare su una "squadra forte, compatta e determinata per affrontare le consultazioni da protagonisti".

Commenta Francesca Corso, segretario provinciale di Genova della Lega: “È stata una bella cena, molto partecipata. Tanti amici, sostenitori e militanti sono intervenuti per dare sostegno alla Lega in vista delle prossime elezioni europee e amministrative di giugno. Grazie al viceministro Edoardo Rixi e ai nostri candidati alle elezioni europee Francesco Buzzone e Lorenza Rosso. La nostra si conferma una squadra forte, coesa e compatta i cui punti di forza, che da sempre la contraddistinguono, sono: credibilità, capacità di ascolto e legame con il territorio. I nostri rappresentanti nelle istituzioni ci mettono il massimo impegno per risolvere i problemi e dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Un grazie anche ai tanti sostenitori e militanti che ogni giorno si impegnano per il bene della comunità”.