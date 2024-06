Europee, Pirondini a Telenord: "M5S bene ma avremmo potuto prendere un paio di punti in più. Regione? Le dimissioni dovevano essere immediate"

Ospite del Primo Piano postelettorale di Telenord, il senatore M5S Luca Pirondini osserva: "Il dato nazionale è inequivoco, due partiti hanno vinto, ottenendo un risultato oltre tutti gli altri. Il M5S è terza forza, forse avremmo potuto avere un paio di punti in più e c'è un po' di delusione, ma in Liguria abbiamo fatto un ottimo risultato. Per quanto riguarda le ripercussioni, il voto ha dinamiche particolari ma la giunta regionale avrebbe dovuto già dimettersi per rispetto istituzionale, non lo stanno facendo e vedremo che danno farà alla Liguria".



"Da settimane tutto è già bloccato - insiste - i veri no gronda sono quelli del centrodestra che la vogliono e non la fanno, qui hanno comune regione governo, forse le cose non vengono fatte se le fai per pochi e non fai quelle che servono".



"In città ci sono parti ruffiane che lo difendono e questa cosa mi fa schifo, mi indigna. Davanti a queste cose - conclude - tutti dovrebbero prendere le distanze".

Alle parole di Pirondini fa eco una nota del partito: "In Liguria, il MoVimento 5 Stelle si attesta sul 10,19% complessivo, segnando il miglior risultato di tutto il nord Italia. Siamo inoltre all'11,20% per quanto riguarda la provincia di Genova, mentre con il 12% ottenuto nel capoluogo ci avviciniamo al dato ligure delle Politiche del 2022, confermando il trend che ci vede sempre più radicati sul territorio. Vero, oggi il dato nazionale non ci soddisfa, ma il 10% circa non si allontana di molto da una percentuale comunque attesa. Potevamo ottenere di più? Si può sempre fare meglio, ma per quanto riguarda la Liguria è un risultato che ci fa ben sperare e ci dà forza per le prossime regionali. Con questi numeri, e grazie al grande lavoro fatto sui territori dai nostri attivisti e portavoce, partiamo da un buon risultato con l'obiettivo di migliorarlo ancora".