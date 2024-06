Europee, Balleari (FdI): "Quasi 15mila voti non mi sono bastati, ma ho fatto il massimo e il partito cresce"

Stefano Balleari, candidato alle Europee per FdI, ha preso 14.792 voti, un risultato ragguardevole ma insufficiente per portarlo a Strasburgo. "Purtroppo non sono bastati i quasi 15.000 voti per essere eletto, e lo dico - sostiene in una nota il capogruppo di FdI in consiglio regionale ed ex vicesindaco di Genova - nella serenità più totale di colui che ha fatto il massimo in questa tornata elettorale. Orgoglioso di quanto raccolto soprattutto in Liguria, dove l'intera popolazione è quasi pari a quella della città di Milano. Orgoglioso di chi ha lavorato per me e per il partito - pancia a terra e con le proprie forze - in questa campagna elettorale. Ci siamo battuti come leoni, ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questa candidatura e mi hanno sostenuto.".

Balleari sottolinea comunque il "Grande risultato di Fratelli d'Italia nel Nord Ovest e in Liguria, dove si conferma primo partito e migliora il risultato delle ultime elezioni Politiche del 2022".