Euroflora, Ferrando (Porto Antico): "Orgoglioso di aver contribuito a creare una cosa così bella"

di Redazione

"Grazie a tutti quelli che hanno collaborato all'allestimento. C'è una città in festa. Il messaggio dei fiori è un messaggio di pace"

Marco Ferrando, presidente di Porto Antico, società organizzatrice di Euroflora racconta il suo stato d'animo per la apertura della manifestazione.

"Non sono emozionato ma orgoglioso di aver contribuito a creare qualcosa di particolare sotto gli occhi di tutti. Sono anche grato alle istituzioni che ci hanno aiutato in tutto e per tutto. Grazie poi a tutti coloro che hanno lavorato all'allestimento. Questo sito bellissimo, sembra sia così naturalmente, ed è questo il grande risultato. Sembra l'habitat naturale di queste piante e questo è il grande successo. C'è poi una città in festa, contenta di aver ritrovato il ruolo che ha sempre avuto. Una manifestazione di carattere internazionale che risponde poi al tema della sostenibilità. Il messaggio di Euroflora è poi un messaggio di pace, fatto di fiori e ancora più importante proprio in un momento come questo in cui tante persone soffrono".