Euro 2024, buona la prima per l'Italia di Spalletti: Albania battuta 2-1

Vittoria all'esordio nell'Europeo di calcio per l'Italia di Luciano Spalletti. Nel bollente catino di Dortmund, in un Vestfalenstadion a stragrande maggioranza albanese, gli Azzurri battono per 2-1 la nazionale delle Aquile allenata dal brasiliano Sylvinho.

L'inizio italiano è però stato dei peggiori, con il gol del giocatore del Sassuolo Nedim Bajrami, abile a sfruttare una pessima rimessa laterale di Dimarco. Erano passati solo 22 secondi dall'inizio del match: il gol più veloce nella storia degli Europei.

L'Italia si riorganizza e trova i due gol decisivi in appena un quarto d'ora: prima Alessandro Bastoni di testa, sugli sviluppi di un corner, poi Nicolò Barella - vero trascinatore di questa squadra - con una potente conclusione da fuori area. L'uno-due azzurro chiude la partita al 16', e solo la sfortuna ed un attento Strakosha evitano un passivo peggiore per l'Albania.

Nel secondo tempo si abbassano i ritmi, gli Azzurri non tornano ad essere pericolosi come nella prima frazione e il risultato non sarebbe mai in bilico, non fosse per la clamorosa occasione capitata a Manaj proprio al '90. Il diagonale dell'attaccante ex Inter viene deviato con l'anca da Donnarumma, il pallone non incrocia lo specchio e i tre punti li mette in tasca Spalletti.

Esordio all'Europeo per Mateo Retegui, in campo al minuto 83 per Gianluca Scamacca.

Curiosità: cambio tra 'genovesi' al minuto 77, Federico Chiesa ha lasciato il posto ad Andrea Cambiaso.

Prossimo avversario dell'Italia sarà la Spagna, giovedì 20 giugno alle ore 21 nello stadio di Gelsenkirchen.