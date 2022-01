Eriksen torna a giocare: contratto di 6 mesi col Brentford

di Edoardo Cozza

L'ex centrocampista dell'Inter supera le visite mediche in Inghilterra: tornerà in campo dopo l'arresto cardiaco agli Europei e la conseguente operazione

Un sorriso per il mondo del calcio: torna a giocare Christian Eriksen. Il centrocampista danese ha firmato un contratto di 6 mesi, con opzione per il rinnovo, con il Brentford, squadra della Premier League inglese. L'ex Inter aveva avuto un arresto cardiaco agli Europei durante la sfida tra Danimarca e Finlandia lo scorso 12 giugno: un malore che aveva tenuto tutti col fiato sospeso nei lunghi minuti in cui il calciatore non riprendeva conoscenza. Poi il sospiro di sollievo, l'operazione per impiantare un defibrillatore sottocutaneo e la riabilitzione.

Nelle scorse settimane Eriksen aveva risolto il contratto con i nerazzurri: le visite per l'idoneità sportiva in Italia non permettono di scendere in campo con il defibrillatore sottocutaneo, cosa invece permessa in Inghilterra: ed ecco che Eriksen torna in Premier, dove aveva già indossato la maglia del Tottenham.

Dopo gli allenamenti iniziali tra Svizzera e Danimarca, ecco che Eriksen raggiunge l'obiettivo di tornare sui campi di calcio con lo sguardo fisso ai Mondiali del Qatar: ma è già una grande vittoria, per lui e per lo sport, poterlo riaccogliere sul prato verde.