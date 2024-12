Energie: agrivoltaico in Sardegna, un summit per conciliare agricoltura e produzione di energia

Il 13 dicembre 2024 dalle 9 alle 13 il Teatro Doglio di Cagliari ospiterà un importante incontro intitolato "I sistemi agrivoltaici. La coesistenza tra produzione agricola e produzione di energia". L'evento, organizzato da Confprofessioni Sardegna e dall'Associazione Dottori in Agraria e Forestali della Sardegna, vedrà la partecipazione di esperti del settore, pronti a confrontarsi sulla crescente relazione tra transizione energetica, agricoltura e utilizzo del territorio.

Durante la mattinata, saranno affrontati temi centrali per l'integrazione delle energie rinnovabili con l'agricoltura, con particolare focus sui sistemi agrivoltaici, che consentono di combinare la produzione di energia solare con l'attività agricola. L'incontro sarà articolato in cinque sessioni tematiche, ognuna delle quali approfondirà aspetti specifici di questa innovativa coesistenza.

La prima sessione, "Economia circolare e produzione di energia", a cura della Fidaf, esplorerà il legame tra pratiche agricole sostenibili e produzione di energia, in un contesto di economia circolare. A seguire, la discussione si concentrerà sull’energia nelle imprese agricole, analizzando gli obiettivi di decarbonizzazione, la competitività delle aziende e la capacità di adattarsi alle nuove sfide energetiche.

La terza sessione riguarderà la progettazione e gestione agronomica degli impianti agrivoltaici, fornendo spunti su come integrare questi impianti nelle aziende agricole in modo ottimale. Successivamente, sarà analizzato il sistema agrivoltaico e le implicazioni gestionali ed economiche per le aziende agricole, con un focus su come le soluzioni agrivoltaiche possano influire sulla gestione e sui bilanci delle imprese.

Infine, l'ultima sessione tratterà il quadro normativo per gli impianti agrivoltaici, analizzando gli atti legislativi, le normative tecniche, le classificazioni installative e gli adempimenti richiesti ai professionisti agrari per operare in questo settore in espansione. Un’opportunità per i professionisti del settore di approfondire le potenzialità dei sistemi agrivoltaici, un tema che sta prendendo sempre più piede nell'innovazione agricola ed energetica.