Energia, rincari del 30% nel 2025: famiglie italiane colpite da aumenti in bolletta

Nel 2025 il costo dell’energia per le famiglie italiane subirà un rincaro significativo, con aumenti stimati fino al 30%. È quanto emerge da un’analisi di Facile.it, che ha valutato i dati degli indici PUN e PSV tra dicembre 2023 e novembre 2024 e le stime dell’European Energy Exchange (EEX) per il prossimo anno. Secondo le previsioni, il PUN (indice del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica) passerà da 0,11 a 0,14 €/kWh (+30%), mentre il PSV (indicatore per il gas naturale) aumenterà da 0,38 a 0,48 €/smc (+28%).

Rincari per le famiglie– In base alle stime, una famiglia tipo in regime di mercato libero, con un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 smc di gas, vedrà aumentare la propria spesa energetica di 272 euro. Questo significa che la bolletta complessiva salirà da 2.569 a 2.841 euro all’anno. Gli aumenti più marcati riguarderanno il gas, con un rincaro di 176 euro (da 1.744 a 1.920 euro), mentre per l’elettricità si prevede un aumento di 96 euro (da 826 a 921 euro).

Materie prime– Gli esperti di Facile.it attribuiscono gli aumenti al rincaro delle materie prime registrato a dicembre 2024. “È una brutta notizia, soprattutto per le famiglie che hanno una tariffa a prezzo indicizzato”, spiegano in un comunicato diffuso al Corriere.

Consigli per risparmiare– Per limitare l’impatto degli aumenti, gli esperti suggeriscono di confrontare le offerte dei fornitori di energia e considerare l’adozione di soluzioni di risparmio energetico, come elettrodomestici ad alta efficienza e un utilizzo consapevole delle risorse.

Scenari futuri– Le previsioni evidenziano l’importanza di monitorare costantemente l’andamento del mercato energetico, in vista di ulteriori possibili variazioni dei prezzi. I consumatori sono invitati a seguire gli aggiornamenti e valutare le opzioni più vantaggiose.