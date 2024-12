Energia: eolico e solare, in vigore il nuovo Testo Unico

A partire da oggi, entra ufficialmente in vigore il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, noto come Testo Unico sulle Energie Rinnovabili, un provvedimento che introduce importanti novità nel settore delle energie verdi. Con l'obiettivo di semplificare e velocizzare i procedimenti autorizzativi, il nuovo decreto riorganizza le procedure per la realizzazione degli impianti di energia rinnovabile, suddividendole in tre categorie principali: attività libera, Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU).

La Digitalizzazione delle Procedure Amministrative - Una delle principali innovazioni introdotte dal Testo Unico riguarda la digitalizzazione delle procedure amministrative. Tutte le richieste per l'autorizzazione degli impianti dovranno essere inviate tramite la piattaforma online SUER (Sportello Unico per l'Energia Rinnovabile). Questo strumento, pensato per garantire maggiore efficienza, trasparenza e ridurre i tempi burocratici, rappresenta un passo fondamentale verso una gestione più moderna e snella delle pratiche.

Le “Zone di Accelerazione” per Velocizzare le Autorizzazioni - Un'altra novità significativa riguarda la creazione delle cosiddette “zone di accelerazione”, aree specifiche identificate per semplificare e velocizzare le autorizzazioni per gli impianti rinnovabili. Queste zone, destinate a facilitare l'insediamento delle energie rinnovabili, sono pensate per ridurre i tempi di valutazione ambientale e autorizzativa. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) avrà il compito di mappare a livello nazionale queste aree strategiche, mentre le Regioni e le Province autonome dovranno integrare tali indicazioni all'interno dei propri piani territoriali.

