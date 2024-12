Energia: elettricità, Italia tra le Nazioni europee dai costi più alti

Nel contesto del mercato elettrico europeo, l'Italia si colloca tra i Paesi con i costi più alti, come emerge dal report della Commissione Europea per il terzo trimestre del 2024. Il rapporto analizza la domanda e l’offerta di elettricità, i prezzi all’ingrosso e al dettaglio, e l’andamento generale dei mercati energetici nell’Unione Europea. La Svezia è identificata come un modello di efficienza, mentre la Romania figura come il Paese con i costi più elevati.

I Costi dell'Energia in Italia - L’Italia continua a soffrire per i costi elevati dell’elettricità, con un prezzo medio all’ingrosso che si è attestato a 119€/MWh, registrando un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo rappresenta l’unico aumento dei costi energetici tra i principali mercati europei, mentre molti altri Paesi hanno registrato una diminuzione. La situazione si riflette anche sulla crescente dipendenza dell'Italia dalle importazioni di energia. Nel terzo trimestre 2024, l'Italia è stata il secondo maggiore importatore di elettricità nell'Unione Europea, con un saldo negativo di 12 TWh, subito dopo la Germania. Questo dato sottolinea la necessità di rinnovare e diversificare la produzione di energia interna.

La Produzione di Energia Solare in Italia - Tuttavia, il report mette in luce un aspetto positivo per l’Italia: il Paese è stato il maggiore contributore alla produzione di energia solare in Europa, con 10 TWh generati. Questo dato riflette l’importante ruolo della geografia italiana nella promozione delle energie rinnovabili, e in particolare dell’energia solare. Nonostante l’alto costo dell’energia, l’Italia sta facendo significativi passi avanti nell'espansione delle fonti rinnovabili, che rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro del sistema energetico europeo.

Le Tendenze del Mercato Energetico Europeo - A livello europeo, la domanda di elettricità è cresciuta con tassi moderati, registrando un aumento del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma una diminuzione dell'1% rispetto al 2022. La generazione di energia rinnovabile ha raggiunto livelli record, rappresentando il 47% del mix energetico complessivo. In particolare, l’energia solare ha registrato una crescita esponenziale, raggiungendo i 87 TWh, seguita da quella eolica e idroelettrica.

Il report sottolinea anche la crescente disparità nei prezzi dell’elettricità tra i vari Paesi. La Svezia, ad esempio, ha visto una riduzione dei prezzi del 43%, mentre la Romania ha visto un aumento del 26%, facendo registrare i prezzi al dettaglio più alti d’Europa.

Prospettive per il Quarto Trimestre - Anche se il report non fornisce stime precise per il quarto trimestre del 2024, si prevede che la dinamica del mercato energetico continui a essere influenzata dalla crescita delle energie rinnovabili. Francia e Svezia dovrebbero rimanere i principali esportatori di energia in Europa, mentre i flussi di importazione ed esportazione continueranno a essere determinati dalla capacità di produzione delle fonti rinnovabili e dalle politiche energetiche locali.

In sintesi, l'Italia si trova in una posizione complessa all'interno del mercato energetico europeo, con costi elevati e una forte dipendenza dalle importazioni, ma sta comunque facendo progressi significativi nell’adozione di energie rinnovabili, in particolare nel settore solare.

