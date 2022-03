Emergenza Ucraina, la Sala Chiamata del Porto di Genova potrebbe diventare hub unico di accoglienza

di Edoardo Cozza

Nella riunione del tavolo tecnico permanente è stata individuata come potenzialmente idonea, domani il sopralluogo per il via libera definitivo

“Il tavolo tecnico per affrontare l’emergenza Ucraina, che lavora su mandato del comitato operativo regionale, si è riunito oggi e ha valutato come potenzialmente idoneo a diventare hub di prima accoglienza per i profughi la Sala Chiamata del Porto, che fino a qualche mese fa era in grado di effettuare più di mille vaccini al giorno quindi già in grado di gestire flussi numericamente importanti. Domani verrà svolto un sopralluogo per valutarne l’idoneità e renderlo operativo nei prossimi giorni. Un centro di prima accoglienza capace di accentrare le operatività di Protezione Civile regionale, Asl, Comune e Questura migliorerebbe ancora di più il servizio offerto ai cittadini ucraini che stanno attraversando un momento di grande emergenza”. Così il presidente di Regione Liguria e commissario delegato a coordinare l’accoglienza dei profughi in Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone dopo la riunione del tavolo tecnico permanente che si è svolta oggi.

“Un grande hub – hanno spiegato il presidente Toti e l’assessore Giampedrone - garantirebbe quindi un modello di efficiente accoglienza per svolgere sia le pratiche sanitarie sai quelle burocratiche e quello di Genova sarà un modello sperimentale da estendere eventualmente a tutte le province liguri. Ovviamente continueranno ad essere garantiti i vaccini così come, attraverso canali separati, gli ucraini che lo desiderano potranno usufruire anche della vaccinazione. Nel frattempo è stato attivato un contratto con i privati per il supporto trasportistico da e per i luoghi di prima accoglienza o destinazione Cas per i percorsi sanitari”.

Oggi intanto sono 157 i profughi presi in carico in Liguria, con 145 STP effettuati. In totale i cittadini ucraini presi in carico dalle Asl ammontano a 2970. Oggi invece un ragazzo in fibrillazione atriale, cardiopatico, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino.

"L'elevato tasso di vaccinazione Covid conseguito in Liguria - spiega Giacomo Zappa, responsabile Gestione pandemie ed emergenza Ucraina Asl3 - ha determinato una drastica riduzione degli accessi alla Sala Chiamata del Porto. Questa circostanza rappresenta un'opportunità che permette di convertire parte degli spazi e dotazioni strumentali già utilizzate per realizzare un centro multifunzionale che garantisca un percorso per l'accoglienza dei profughi, in fuga dal conflitto ucraino, omnicomprensivo: dalla registrazione in anagrafe sanitaria, al tampone, alla soluzione abitativa, alla presa in carico da parte dei servizi sociali sino all'avvio delle pratiche per l'ottenimento del permesso di soggiorno. In accordo con la CULMV, nella giornata di domani, i vari soggetti istituzionali effettueranno un sopralluogo presso la Sala Chiamata del Porto per valutare la collocazione delle postazioni dedicate, che si affiancheranno a quelle sanitarie e vaccinali Asl3, comunque sempre operative, e con le quali si integreranno Protezione Civile, Comune di Genova con i Servizi Sociali, Prefettura, Questura e il mondo del volontariato. Questo con particolare attenzione anche all'infanzia e alla componente femminile in fuga dal conflitto. La sinergia che si configurerà sarà oggetto di valutazione quale modello sperimentale, eventualmente replicabile sulla base delle necessità”.