Elezioni, Toti: "Auspico ricongiungimento moderati, entro due settimane una nuova giunta"

"Ho chiamato Giorgia Meloni per farle i miei complimenti. Mi auguro che la Liguria sia rappresentata nel nuovo esecutivo, sarebbe un segnale importante per la strategicità che la nostra regione riveste nell'economia nazionale". Lo ha detto il governatore Ligure Giovanni Toti (Italia al centro), auspicando in particolare un ruolo nel prossimo governo per il deputato e segretario ligure della Lega Edoardo Rixi. "Non mi permetto di consigliare nulla, è solo un auspicio - ha detto Toti - ma abbiamo valenti professionalità nella nostra regione, come ad esempio chi ha fatto viceministro nella passata legislatura e ha portato a Genova importanti risultati"

Poi fa una considerazione sul suo ex partito:

"Forza Italia ha avuto un ottimo successo, Berlusconi è un lottatore senza pari. Con Forza Italia nessun tipo di dissidio, abbiamo sempre auspicato il ricongiungimento dei moderati. Ma è un percorso che non si pilota da Genova. Incrociando le dita abbiamo tutto il tempo per fare valutazioni e strategie"

In seguito commenta risultati elettorali di Noi Moderati:

"E' ovvio che è un risultato che non soddisfa a livello nazionale né regionale, si rientra nella somma di partiti che per quanto coerenti non riescono mai a sfondare nel cuore dell'elettorato. Certo non la possiamo considerare una performance di successo. A livello nazionale si rientra nella maledizione per cui la somma dei partiti per quanto coerenti non riescono mai a sfondare nel cuore dell'elettorato. Ma certamente avremo una rappresentanza nei due rami del Parlamento. Anche la lista generale sottoperforma moltissimo rispetto a quello che sono i risultati della lista Toti nei passati anni. La coalizione in Liguria perde una quindicina di punti percentuali rispetto alle sue migliori performance uscendo più fragile "dalle urne. E' chiaro che le dinamiche nazionali incidono e non poco. Dovremo fare valutazioni anche sulla lista che porta il mio nome"

Per finire fa il punto sul rimpasto di giunta:

Ilaria Cavo e Gianni Berrino (i due assessori liguri passati alle Politiche con Noi Moderati la prima e Fratelli d'Italia il secondo, ndr) andranno certamente a servire la Liguria in Parlamento. Dovremo trovare i sostituti all'interno della giunta. Nell'ambito di questo rimpasto, coglieremo l'occasione per un tagliando complessivo e cercheremo di rafforzare il più possibile non solo la qualità amministrativa della nostra giunta ma anche la coesione della coalizione con un coinvolgimento più ampio possibile. Ragioneremo tutti insieme sulla sanità e il resto delle deleghe

Nelle prossime due settimane ci occuperemo delle deleghe scoperte"