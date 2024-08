Elezioni Regionali, Linea Condivisa ai leader nazionali del centrosinistra: "Il campolargo superi lo stallo"

Il campo largo "deve urgentemente superare lo stallo politico in vista delle elezioni regionali in Liguria definendo al più presto un candidato o candidata unitaria". Lo sollecita la forza politica della sinistra indipendente ligure 'Linea Condivisa' in una lettera inviata ai leader nazionali del centrosinistra e del campo progressista, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

"Siamo estremamente preoccupati riguardo alla pericolosa situazione di stallo politico che si è creata in vista delle elezioni regionali del 2024, previste per il 27 e 28 ottobre - sottolinea Linea Condivisa -. Vogliamo ricordare a tutti noi l'importanza della manifestazione del centrosinistra dello scorso luglio a Genova e, ancora prima, lo sforzo compiuto dalle opposizioni unite in Consiglio Regionale e dalle forze sociali e politiche per chiedere le dimissioni del presidente Toti, allora agli arresti domiciliari".

"La manifestazione del 18 luglio è ormai passata, oggi siamo al 28 agosto e la coalizione non ha ancora una candidata o un candidato - continua -. Immaginate lo sconcerto che sta attraversando l'elettorato di sinistra e di centrosinistra, un elettorato che è passato dal legittimo ottimismo di poter tornare a governare la nostra Regione dopo nove anni di amministrazione Toti, a un progressivo arretramento della possibilità, rischiando una sconfitta senza dignità. Non è più possibile rinviare la scelta della candidata o del candidato. Un'ulteriore dilazione dei tempi ci porterebbe a una situazione gravissima di non ritorno".