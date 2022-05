Elezioni Genova 2022, l'attacco di Bucci: "Dello Strologo guidava Porto Antico: ora tocca a noi riparare le vasche dell'Acquario"

di Marco Innocenti

"E su Ponte Parodi non è stato fatto nulla per dieci anni: ecco di che pasta sono fatti quelli che oggi si presentano per guidare Genova"

Ieri il confronto fra i sette candidati alla poltrona di sindaco di Genova per le elezioni del 12 giugno e oggi, di buon'ora, i primi attacchi e le prime stoccate a margine. "Mi dispiace che Dello Strologo non conosca la geografia - ha lanciato l'affondo Marco Bucci - perché confonde la A7 con la Gronda e questo è un danno pe ri genovesi perché non si dice la verità. Se uno vuol fare solo l'A7 e non la Gronda deve dirlo, non può dire che la gronda è la A7. Un po' come sulla questione dei depositi chimici sulla quale ancora aspettiamo le soluzioni perché quelle che ha detto lui sono assolutamente impraticabili".

"Direi che deve imparare a leggere i numeri - prosegue Bucci - ma qualcuno deve anche spiegargli dov'è il buco del San Martino perché ha detto che lui non c'era. Lui faceva parte di quell'amministrazione perché era il presidente di Porto Antico, che in quegli stessi anni ha avuto grossi problemi. Noi adesso dovremo spendere diversi milioni per riparare le vasche che fanno acqua e su Ponte Parodi non si è fatto assolutamente nulla per dieci anni. Lo stiamo rimettendo a posto noi".

"Direi che forse bisogna andare a vedere un po' di passato - l'affondo di Bucci - per capire di che pasta sono quelli che oggi si presentano per guidare Genova con tutti i soldi e le risorse che abbiamo e che servono per i nostri figli".