Elezioni, Cosimo Ferri (Azione-Italia Viva) reclama un seggio in Liguria: "Spetta a noi, non al Pd: pronto il ricorso"

Il gran caos dei resti, dei seggi da distribuire nella quota proporzionale, degli eletti poi esclusi e dei ripescati poi eletti continua anche a distanza di cinque giorni dalle elezioni: stavolta è il candidato di Azione-Italia Viva Cosimo Ferri a mettere in luce un presunto errore di ricalcolo. Secondo l'ex magistrato, capolista in Liguria per il Terzo Polo sulla base delle pronunce della Corte di Cassazione su precedenti accadimenti di questo tipo, il sesto seggio per la Camera dei Deputati, in Liguria, non sarebbe stato da assegnare al Partito Democratico (dunque a Valentina Ghio), ma proprio alla lista unitaria nata dal patto Renzi-Calenda, facendo dunque scattare la sua elezione: "I sei seggi dovrebbero essere assegnati nell’ordine a: FDI - PD - M5S - LEGA - FDI - AZIONE/IV e non, come riportato nei dati del Viminale a FDI - PD - M5S - LEGA - FDI - PD. Presenterò ricorso perché non è stato assegnato il sesto seggio nel collegio plurinominale al Terzo Polo".